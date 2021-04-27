Биткоин подскочил в цене на 8% и снова стоит дороже $50 тысяч

27 апреля 2021, 12:15

Цены на биткоин взлетели в понедельник, когда рынок криптовалют попытался восстановиться после широкой распродажи на прошлой неделе.

Примерно в 3 часа дня по лондонскому времени цена самой первой цифровой валюты выросла более чем на 8 % до $53 757 за единицу, согласно данным Coin Metrics. Два других цифровых токена, Ethereum и XRP, выросли на 9 % и 15 % соответственно.

На прошлой неделе биткоин упал ниже $50 000 впервые с начала марта после того, как предложенное президентом США Джо Байденом (Joe Biden) повышение налога на прирост капитала привело к волне продаж. Криптовалютный рынок потерял в совокупности более $200 миллиардов стоимости за один лишь день.



Ожидается, что господин Байден повысит долгосрочный налог на прирост капитала для самых богатых американцев до 43,4%, включая дополнительный налог. Это вызвало кратковременное падение фондовых рынков, и аналитики считают, что паника распространилась также на крипторынок.



Курс биткоина вырос примерно на 80 % с начала года, поскольку всё больше институциональных инвесторов и крупных компаний вроде Tesla, вышли на рынок, полагая, что это диверсифицирует портфель в случае роста инфляции. Однако сейчас стоимость ведущей криптовалюты снизилась примерно на 17 % по сравнению с рекордным максимумом почти в $65 000.



Опасения по поводу регулятивного подавления криптовалют продолжают омрачать атмосферу на рынке. Джесси Пауэлл (Jesse Powell), исполнительный директор крупной криптовалютной биржи Kraken, предупредил, что правительства могут ограничить использование биткоина и других криптовалют. Несколько официальных лиц, от министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) до президента Европейского Центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde), забили тревогу по поводу использования биткоина в незаконной деятельности. Индия планирует ввести закон о запрете торговли или даже владения криптовалютами. В Турции центральный банк запретил использование криптовалют, когда две криптобиржи рухнули. Глава одной из фирм, Thodex, как сообщается, бежал из Турции с $2 млрд средств инвесторов.



Тем не менее, есть признаки того, что криптовалюты становятся массовым явлением. Coinbase, крупнейшая биржа цифровых валют в США, стала публичной через прямой листинг в начале месяца, а PayPal запустила новые функции для торговли криптовалютой и использования её при покупках. Как сообщается, JPMorgan тоже готовится к активным шагам на рынке криптовалют.

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