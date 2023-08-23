Биткоин: тенденции и перспективы на 2023 год

23 августа 2023, 15:45

Казалось совсем недавно, будто рынок криптовалют стоял перед провалом. В начале 2022 года биткоин торговался около $50 000, но в начале 2023 года его стоимость упала до $17 000. И вместе с ним потеряли свои позиции другие криптовалюты.

Тем не менее в последние месяцы биткоин претерпел потрясающее восстановление, увеличившись более чем на 60%. На 19 марта 2023 года он вернулся к отметке выше $28 000 после 10 месяцев спада. Этот внезапный переворот вызвал бурные дискуссии среди участников рынка, пытающихся понять причины за таким ростом.

Изучим, что побудило биткоин взлететь и какие факторы способствовали взлету в начале 2023 года.

1. Снижение инфляции в США

Эксперты утверждают, что восхождение монеты началось после опубликования отчета о декабрьской инфляции в США. Рост потребительских цен замедлился на 0,5% по сравнению с ноябрем, что увеличило вероятность мягкой монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Это, в свою очередь, создало более доступные займы и способствовало притоку инвестиций в высокодоходные активы.

2. Распад криптобиржи FTX

11 января 2023 года обанкротившаяся платформа FTX восстановила доступ к $5 млрд ликвидных активов. Это стало еще одной причиной роста биткоина. Эта новость уменьшила тревожность среди пользователей FTX, оказавшихся в тяжелом положении из-за краха биржи, и восстановила доверие к криптовалютам. Уже 12 января стоимость биткоина вновь преодолела отметку в $18 000, впервые с декабря 2022 года.

3. Смягчение антиковидных мер в Китае

В конце 2022 года китайские власти объявили о значительном смягчении ограничений, введенных из-за пандемии. Эксперты считают, что это содействует росту мировой экономики в 2023 году, активизации инвесторов и, как следствие, повышению стоимости биткоина. Многие люди перестали бояться совершать обмен Bitcoin на Tether и длургие криптовалюты.

4. Противостояние банковскому кризису в США

Основной движущей силой, стоящей за текущим взлетом биткоина, стали усилия федерального правительства США по ограничению последствий банковского кризиса. Банкротство Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank потрясло рынок, но Федеральная Резервная Система запустила программу экстренного кредитования, чтобы поддержать доверие клиентов и предотвратить панику. В результате за 24 часа стоимость биткоина подскочила более чем на 15%.

Исходя из анализа факторов, поддерживающих подъем биткоина, давайте взглянем на прогнозы на 2023 год.