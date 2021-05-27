PayPal позволит обмениваться "собственными" биткоинами с другими сервисами

27 мая 2021, 12:45

Компания PayPal дебютировала на рынке криптовалют ещё в прошлом году, позволив миллионам своих пользователей покупать и продавать биткоин.

Теперь бизнес готов расширить присутствие в мировой сети криптоактивов, позволив не только приобретать и продавать биткоин, но и передавать валюту пользователям сторонних сервисов.

Ранее скептики утверждали, что PayPal торгует «ненастоящими» биткоинами, поскольку пользователи не имели возможности передавать криптовалюту кому бы то ни было за пределами экосистемы компании.



Вчера глава подразделения, занимающегося блокчейн-технологиями и криптоактивами Хосе Фернандес да Понте (Jose Fernandez da Ponte) сообщил, что пользователи PayPal и ассоциированного платёжного сервиса Venmo наконец получат возможность отправлять биткоин на платформы вроде торговой площадки Coinbase и сторонние криптокошельки.



Топ-менеджер PayPal добавил, что компания заинтересована в привлечении пользовательских криптоактивов и том, чтобы люди могли применять их в коммерции, а также отправлять другим владельцам кошельков по собственному выбору. При этом он отказался назвать конкретные сроки введения в действие нового сервиса, и каким образом будут организованы блокчейн-транзакции при торговле криптовалютой.



На данный момент PayPal для проведения операций с биткоин сотрудничает с провайдером блокчейн-инфраструктуры компанией Paxos, а также пользуется услугами других партнёров. Не исключено, что компания построит и собственную инфраструктуру для платежей, поскольку недавно она приобрела стартап Curv, занимающийся вопросами криптобезопасности.



В последние месяцы глава PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman) стал рассматривать криптовалюты и блокчейн-технологии в целом как одну из основных частей своего бизнеса. По данным СМИ, он признал, что эти технологии имеют огромный потенциал, позволяющий снизить стоимость денежных переводов, особенно в развивающихся странах. Кроме того, их использование обеспечивает расширенный доступ к финансовым сервисам в целом.



По некоторым данным, PayPal также работает над созданием «стейблкойна» — криптоналичности, стоимость которой привязана к цене одной из реальных мировых валют. Фернандес да Понте отказался поделиться подробностями, но и не опроверг слухов.

(C) 3dnews