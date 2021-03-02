Rakuten позволит платить криптовалютами в тысячах торговых точек Японии

Японский гигант электронной коммерции Rakuten позволит своим клиентам расплачиваться биткоинами и другой криптовалютой в тысячах торговых точек по всей стране.
Как пишет Yahoo Finance, пользователи кошелька Rakuten Wallet смогут обменивать биткоины, Bitcoin Cash и Ethereum на собственную электронную валюту компании Rakuten Cash, которой в свою очередь, можно пополнить счёт приложения Pay App или платёжной карты.
Компания обещает не взимать комиссий с таких переводов. Лимиты на конвертацию составят от 1 000 иен ($9,5) до 100 000 иен ($937) в месяц. Благодаря этому клиенты смогут оплачивать покупки криптовалютами в тысячах торговых точек по всей Японии, принимающих оплату при помощи приложения или карты Rakuten.
Весной этого года компания планирует осуществить прямую интеграцию своего криптокошелька с приложением Pay App. Президент Rakuten Wallet Тацуя Ямада (Tatsuya Yamada) ранее отмечал, что цель компании — «сделать криптовалюты доступными для повседневных платежей в Японии». Позже Rakuten разрешила клиентам использовать зарабатываемые ими очки лояльности для покупки криптовалют.
По данным финансового холдинга JPMorgan, в сервисе Rakuten Wallet зарегистрировано свыше 95 млн пользователей.
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