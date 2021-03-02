Rakuten позволит платить криптовалютами в тысячах торговых точек Японии

2 марта 2021, 13:45

Японский гигант электронной коммерции Rakuten позволит своим клиентам расплачиваться биткоинами и другой криптовалютой в тысячах торговых точек по всей стране.

Как пишет Yahoo Finance, пользователи кошелька Rakuten Wallet смогут обменивать биткоины, Bitcoin Cash и Ethereum на собственную электронную валюту компании Rakuten Cash, которой в свою очередь, можно пополнить счёт приложения Pay App или платёжной карты.