Курсы криптовалют просели на фоне событий в Украине

24 февраля 2022, 11:15

На фоне начала специальной военной операции армии России на востоке Украины курсы криптовалют пошатнулись: биткоин вернулся к месячному минимуму, потянув за собой второй по величине цифровой актив — Ethereum.

После официального заявления президента России и ввода войск в Украину биткоин подешевел на 8,5 % до $34 337. Падение криптовалюты Ethereum оказалось ещё более значительным — 12 % при итоговой цене в $2 301,84. Активное снижение котировок демонстрируют и более мелкие цифровые активы: XRP (потерял 11,73 % за 24 часа), Cardano (-14,75 %), а также Solana (-7,85 %). К моменту написания материала биткоин несколько отыграл падение — по итогам суток он подешевел на 6,54 % до $35 679,18.



Чрезвычайная нестабильность биткоина в последние недели эскалации геополитического конфликта разбила аргументы некоторых аналитиков, которые провозглашали криптовалюты страховочным средством в трудные времена. Как заявил глава отдела исследований и стратегии криптобиржи AAX Бен Каселин (Ben Caselin), зависимость котировок криптовалют от политических факторов указывает на то, что они продолжают интегрироваться в традиционные финансовые рынки. Вместе с тем, их колебания оказываются более интенсивными в сравнении с другими рискованными активами. А цена на золото сегодня достигла максимальной отметки с начала 2021 года.



Представитель криптоплатформы Copper.co Джонатан Це (Jonathan Tse) отметил, что на фоне украинского кризиса падение цен может оказаться существенным, но не исключено, что это оптимальный сценарий — резкое падение сразу на дно вместо затяжной криптозимы. Вице-президент по корпоративному развитию криптоплатформы Luno Виджай Айяр (Vijay Ayyar) сообщил, что итоговая цена биткоина может составить от $28 до $29 тыс., но если эта отметка будет пройдена, то крупнейший цифровой актив, вероятно, окажется немногим дороже $20 тыс.

(С) 3dnews