Новый рекорд транзакций в сети биткоин

13 декабря 2021, 10:15

10 октября 2021 года была зафиксирована рекордная сумма, полученная вследствие транзакций в сети биткоин. За сутки этот показатель достиг 31 млрд долларов. Информация была опубликована аналитиком Кевином Руком в его Twitter-аккаунте. Также инвестор добавил, что стремительное увеличение суммарной ончейн-стоимости в 40 раз отмечается впервые за последний год. Рук заострил внимание на том, что не нужно путать перемещаемые средства внутри сети с торговыми объемами биткоина.

Популярный криптоаналитик Вилли Ву также отметил позитивные изменения. По его мнению, технология блокчейн для ВТС обрабатывает в секунду до 190 тыс. долларов, в то время, как у Visa для пользователей США этот показатель меньше на 60 тыс. долларов, а у Mastercard составляет только $55 тыс.

В соответствии с данными BitinfoCharts, положительная динамика наметилась уже в августе. Так, средний объем транзакций постепенно увеличивался и в октябре достиг 1,95 млн долларов.

В конце сентября цена биткоина значительно снизилась. Колебания курса спровоцировало введение полного запрета на криптовалютные транзакции в Китае. Однако, начиная с 29 сентября наметился бычий настрой. За первую неделю октября курс ВТС вырос на 26%, и цифровая валюта значительно прибавила в цене. 11 октября стоимость ВТС поднялась выше $57 тыс. впервые за последние 5 месяцев, а 20 октября составила уже более $66 тыс. Среди причин локального ралли аналитики называют улучшение новостного фона вокруг криптовалюты, расширение использования биткоина в различных онлайн-сервисах и возросший интерес к цифровым активам со стороны политиков США.

Несмотря на масштабные колебания криптовалюты за последние месяцы, сейчас наметился рост стоимости биткоина. Аналитики считают, что падение цены цифрового золота в сентябре носило спекулятивный характер, повышение же котировок вызвано активностью долгосрочных инвесторов. Поэтому сейчас подходящее время, чтобы инвестировать в биткоин.

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