Курс биткоина достиг новой отметки: что дальше

30 августа 2019, 18:06

Лето 2019 ознаменовалось новой волной роста биткоина. Протестировав уровень в 12500 долларов за 1 BTC, курс начал незначительно ослабевать, опустившись до 10000, но позже стабилизировался в коридоре 10500–11500$. Разберемся, надолго ли это?

Биткоин — деньги, а любые деньги, так или иначе, подчиняются экономическим законам. Один из них гласит: любое платежное средство должно быть чем-то обеспечено.

В случае с биткоином — это ресурсы, необходимые для работы блокчейна. По различным оценкам аналитиков, оправданная стоимость цифровых денег на май 2019 составляла 8500 долларов за 1 BTC.

Это значит, что ниже этой отметки валюта уже не опустится, а если такое и случится, то это будет низким стартом перед затяжным ралли. Все это подводит к тому, что самое время покупать биткоин за доллары или гривны.

Осенью в экономической среде произойдет много знаковых событий. В том числе и обсуждения дальнейшей судьбы криптовалюты и ее полноценного запуска на классических биржах.

Даже если положительное решение Американская комиссия по ценным бумагам в очередной раз не примет, это не слишком сильно повлияет на биткоин. Поэтому в октябре следует готовиться к очередному повышению цены.

Сторонники криптовалют кидались громкими заявлениями о том, что цифровые деньги подорожают до 100 тыс. долларов за 1 BTC. Если трезво смотреть на вопрос и оценивать ситуацию с точки зрения классической экономики, такой исход маловероятен.

Скорее всего, валюта продолжит рост волнообразно, как это происходило и ранее. Учитывая факторы влияния на майнинг, реально предположить, что за 1,5–2 года курс биткоина подрастет до 18–20 тыс. долларов за 1 BTC.

Этому есть одно простое объяснение — до 2021 награда за один блок снизится с 12 BTC до 6,5 BTC. Соответственно майнинг останется рентабельным только при двукратном увеличении стоимости цифровых денег.

Если заглядывать еще дальше, то до 2140 года будет еще 29 уменьшений наград (1 раз в 4 года). Поэтому курс действительно может приблизиться к 1 млн долларов за один биткоин.