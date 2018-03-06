SUPoX показала профессиональную майнинговую плату B250A-BTC D+

6 марта 2018, 11:45

SUPoX представила общественности профессиональную майнинговую материнскую плату SUPoX B250A-BTC D+ на базе чипсета Intel B250 с 8-ю штатными разъёмами для видеокарт без использования адаптеров «riser cards».

Кроме того, новая материнка поддерживает серверные блоки питания на 12В, необходимые для масштабировании системы.



В отсутствии адаптеров riser card начальная стоимость системы снизилась (экономия $7-10 на один riser card), а вместе с ней и общий расход энергии. Майнинговая система работает более стабильно, выделяет меньше тепла, воздушный поток не блокируется лишними компонентами, и как следствие, продлевается срок службы такой системы.



Чипсет Intel B250 позволяет материнской плате B250A-BTC D+ иметь на борту до восьми штатных разъёмов PCI-e X16, что даёт множество преимуществ по сравнению с решениями «PCI-e bridge», в том числе позволяет сэкономить на покупке адаптеров «riser cards» и в целом повысить эффективность работы системы. Стабильность и надёжность системы также повысятся, поскольку адаптеры «riser cards» могут выгорать, имеют проблемы с совместимостью и повышают время простоя оборудования.



Материнская плата SUPoX B250A-BTC D+ имеет компактные размеры, при которых она помещается в обычные одноэтажные квадратные корпуса. В сочетании с отсутствием адаптеров «riser card» это позволяет собрать самую компактную и мощную майнинговую систему из возможных.



На материнскую плату SUPoX B250A-BTC D+ можно устанавливать видеокарты AMD Radeon или Nvidia GeForce в различных комбинациях. Это позволяет дополнительно сэкономить средства, купив только те видеокарты, которые нужны именно вам.



Эта материнская плата также оснащена разъёмом HDMI с поддержкой KVM-свитчей для подключения мониторов и другой периферии, что опять же необходимо для экономии расходов и удобства управления несколькими майнинговыми системами с одного набора периферийного оборудования.



Материнская плата SUPoX B250A-BTC D+ создана для профессиональных майнеров, которые хотят создать масштабируемую платформу для различных конфигураций оборудования, одновременно обладающую надёжностью, эффективностью, экономичностью и высокой производительностью.