GIGABYTE TRX50 AERO D - материнская плата с ИИ

9 ноября 2023, 14:15

GIGABYTE представляет очередной высокотехнологичный шедевр – материнская плата TRX50 AERO D, ориентированная на сегмент профессиональных настольных систем High-End Desktop (HEDT).



Благодаря идеальной совместимости с процессорами AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-серии и AMD Ryzen Threadripper 7000-серии, модель TRX50 AERO D изначально предназначена для того, чтобы вывести процессы создания контента и взаимодействие с искусственным интеллектом на новый ранее недостижимый уровень. Отныне конечные потребители смогут на практике самостоятельно оценить производительность персональной рабочей станции у себя дома.

Функционалом материнской платы TRX50 AERO D предусмотрена возможность инсталляции в систему несколько PCIe-плат расширений, в частности, эффективно обрабатывающие запросы ресурсоемких 3D-приложений профессиональные графические ускорители, например, продукты на базе графических процессоров NVIDIA RTX (микроархитектура Ada Lovelace), а также платы расширений AORUS Gen5 AIC для модернизации дисковой подсистемы. Три разъема PCIe x16 в составе анонсированной модели обеспечивает превосходную производительность видеоподсистемы, а также возможность задействовать ресурсы специализированной дискретной графики для машинного обучения средствами алгоритмов искусственного интеллекта, создания цифрового медиаконтента, рендеринга трехмерных сцен, научных вычислений и анализа больших данных. Дизайн платы и взаимное расположение элементов конструктива обеспечивают достаточно свободного пространства для установки крупногабаритных высокопроизводительных графических плат, их совместимость и объединение в единый пул, а также возможность организовать эффективное охлаждение видеоподсистемы в целом. Более того, инновационный PCIe UD X-разъем способен выдерживать значительные нагрузки (до 58 кг на изгиб и кручение) благодаря цельнометаллическому армированному кожуху, который надежно зафиксирован в посадочных площадках печатной платы, а также базовой панели, выполняющей функцию несущего элемента всего конструктива.Оригинальный 28-фазный VRM-модуль на базе цифровых компонентов, в составе подсистемы питания модели TRX50 AERO D, способен обеспечить максимальную производительность новейших процессоров AMD Ryzen Threadripper, что позволяет позиционировать новинку GIGABYTE в качестве наиболее совершенной и скоростной платформы для сборки HEDT-систем. Претерпевший изменения конструктив системы охлаждения представлен модернизированным радиатором, тепловой трубкой прямого контакта в зоне VRM, а также фирменными радиаторами M.2 Thermal Guard для SSD-накопителей. Реализованная схема обеспечивает высокоэффективный отвод тепла, гарантируя комфортный температурный режим для ключевых модулей, даже в условиях повышенного уровня нагрузки, например, при выполнении многозадачных или ресурсоемких приложений.Материнская плата TRX50 AERO D предусматривает возможность организовать 4-канальный режим работы RDIMM-модулей DDR5 максимальной емкостью ОЗУ до 1 Тбайт с целью обеспечить исключительно высокое быстродействие подсистемы памяти. Наряду с этим, в составе новинки реализованы наиболее скоростные, прогрессивные коммуникационные интерфейсы, в частности, два порта USB 4 Type-C (пиковая пропускная способность до 40 Гбит/с), модуль беспроводной связи стандарта WiFi 7 (фирменная антенна с повышенным коэффициентом усиления в комплекте поставки), а также два порта 10Gb и 2,5Gb Ethernet LAN. Четыре M.2-разъема PCIe 5.0/4.0 в составе модели TRX50 AERO D, несомненно, будут востребованы при создании цифрового медиаконтента, в персональных сборках энтузиастов, а также в специализированных настольных ПК, типовые сценарии применения которых предусматривают активное обращение к алгоритмам ИИ. Новинка GIGABYTE позволяет организовать дисковые RAID-массивы на базе нескольких NVMe SSD накопителей для успешного выполнения самых разнообразных задач, предполагающих повышенную нагрузку на дисковую подсистему.Реализованные на аппаратном и программном уровне в составе модели TRX50 AERO D эксклюзивные функции существенно упрощают самостоятельную сборку и настройку ключевых параметров ПК. Благодаря установленным на плате фирменным фиксаторам M.2 EZ-Latch Click и M.2 EZ-Latch Plus предусмотрена возможность инсталляции твердотельных накопителей и соответствующих радиаторов охлаждения в разъемы M.2 без применения инструментов. Новый, ориентированный на пользователя интерфейс BIOS UC (User-Centred) – это модифицированная и оптимизированная структура визуальной составляющей оболочки BIOS Setup, призванная обеспечить удобство работы с функционалом базовой системы ввода-вывода, и дополненная инновационной функцией Quick Access для быстрого доступа к ключевым опциям.Материнские платы TRX50 AERO D выгодно отличает успешная реализация передовых технологий и востребованных функций, которые формируют исключительно высокую производительность и универсальность платформ, что предопределяет выбор продуктов GIGABYTE в качестве основы для HEDT систем, предназначенных для создания всевозможного цифрового контента, научных вычислений и успешного решения самых разнообразных задач, в которых широко задействованы алгоритмы искусственного интеллекта. Продажа материнских плат TRX50 AERO D стартует 21 ноября 2023 г. Дополнительная информация о продукции размещается на регулярной основе на официальном сайте GIGABYTE по адресу, указанному далее.