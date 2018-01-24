GIGABYTE выпускает материнскую плату с интегрированным Intel Pentium Silver

24 января 2018, 10:15

GIGABYTE анонсировала материнские платы с интегрированными процессорами нового поколения Intel Pentium Silver / Intel Celeron (индексы J и N, кодовое наименование Gemini Lake).

Материнские платы GIGABYTE серии J/N спроектированы на базе печатных плат, способных стабильно работать в условиях повышенной влажности и оснащены, в рамках фирменной концепции Ultra Durable, высококачественными компонентами (конденсаторы с продолжительным сроком службы, микросхемы с защитой от пробоя и полевые транзисторы с низким сопротивлением). Все указанные факторы призваны повысить привлекательность новых изделий, а встроенные функции позволяют пользователям варьировать производительность системы в зависимости от выполняемых сценариев.

Охлаждение ключевых модулей новых материнских плат J/N-серии реализовано без применения вентиляторов, а характеристики интегрированных процессоров Intel Gemini Lake позволяют позиционировать изделия GIGABYTE в качестве идеального решения для компактных сборок в промышленных масштабах. Средствами интерфейса HDMI 2.0 видеоподсистема материнских плат поддерживает воспроизведение видеоконтента в формате 4K при соотношении сторон кадра 21: 9. Установленные на плате два разъема M.2 (интерфейс PCIe 2.0 x2), предназначены для подключения высокоскоростных NVMe SSD-накопителей, обеспечивающих высокую скорость передачи данных. Оригинальный WIFI-модуль компании Intel, подключаемый к разъему M.2, реализован на базе независимого блока Intel® CNVi, способного в составе платформы обеспечить впечатляющую пропускную способность беспроводного сетевого интерфейса на скорости до 1 Гбит/с, больше характерной для проводных соединений. Кроме того, всесторонняя поддержка M.2-накопителей SATA SSD, модулей памяти UDIMM DDR4, работающих на частоте до 2400 МГц и пассивная система охлаждения (нулевой уровень шума) позволяют рассматривать продукты GIGABYTE в качестве идеальной платформы для школьного, делового и домашнего ПК."Сразу после анонса новейших процессоров Intel Pentium Silver и Celeron компания GIGABYTE представила ряд материнских плат, которые убедительно демонстрируют наши возможности и стремление предлагать рынку материнские платы для процессоров Intel, в которых реализованы самые передовые технологии", - подчеркивается в официальном коммюнике GIGABYTE.Материнские платы GIGABYTE J/N-серии наилучшим образом подходят для совместной работы с процессорами Intel® Pentium® Silver и Intel® Celeron®. Кроме того, разработчиками предусмотрена возможность модификации параметров изделия, в частности, установка SoC-микросхем, удовлетворяющих требованиям заказчика. Для получения дополнительной информации о новых материнских платах посетите официальный сайт компании GIGABYTE или обратитесь к авторизованным партнерам GIGABYTE, которые реализуют нашу продукцию через розничные сети.