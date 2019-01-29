Материнские платы GIGABYTE Z390- и C246-серии совместимы с модулями ОЗУ 32 ГБ

29 января 2019, 14:45

GIGABYTE объявляет о полной совместимости материнских плат Z390-серии C246-серии с новыми модулями ОЗУ объемом 32 Гбайт и их корректному функционированию в каждом из доступных для установки DIMM-разъемов.

Таким образом, суммарный объем памяти для 4 DIMM-разъемов применительно к указанным платам возрастает до 128 Гбайт. Кроме того, запланированное вскоре обновление микрокода BIOS обеспечит поддержку 32-Гбайт модулей ОЗУ и другими материнскими платами GIGABYTE 300-серии.

Долгое время модули ОЗУ объемом 32 Гбайт для можно было установить преимущественно в материнские платы для рабочих станций, способных работать с регистровой памятью, востребованной в тех случаях, когда системе предстояло выполнять задачи, в которых интенсивно задействована подсистема памяти. Компания GIGABYTE тесно сотрудничает с корпорацией Intel с целью обеспечить полноценную совместимость материнских плат GIGABYTE Z390-серии с процессорами 9-поколения Intel Core и емкими 32-Гбайт планками, предназначенными для установки в типовые DIMM-разъемы.Компания GIGABYTE также расширила поддержку продуктовой линейки материнских плат C246-серии. Теперь владельцы платформ с повышенными требованиями к ОЗУ, выполняющие задачи, которые предполагают значительный объем установленной памяти (в частности, настройка виртуальной хост-системы), получат сбалансированную производительность подсистемы памяти применительно к конкретной конфигурации. Инженеры GIGABYTE продолжает разрабатывать обновления для BIOS с целью поддержки новых модулей емких модулей ОЗУ и другими материнскими платами 300-серии.Плодотворное сотрудничество между Intel и GIGABYTE позволяет нам все время быть на шаг впереди оппонентов, предлагая актуальные и востребованные решения.