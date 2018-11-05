Новые материнские платы MEG Z390 ACE и MPG Z390 GAMING EDGE

5 ноября 2018, 11:45

Компания MSI, производитель материнских плат в мире, с гордостью объявляет о появлении двух новых имен в своем продуктовом портфолио: ACE и GAMING EDGE.

Первыми моделями с такими названиями стали MEG Z390 ACE и MPG Z390 GAMING EDGE AC.



Обыгрывайте оппонентов, сокрушайте целые команды и выходите победителем в каждой схватке с помощью материнской платы, разработанной для лучших в мире геймеров. MEG Z390 ACE создана для побед, это настоящий ас в своем деле! Это первая модель с именем ACE в линейке MEG, которая включает в себя продукты высшего класса, такие как всем известные платы GODLIKE, и предназначена для энтузиастов, желающих получить экстремальную производительность и самую современную функциональность.



MEG Z390 ACE предлагает пользователям невероятный потенциал и ослепляет своим оригинальным внешним видом, чему в немалой степени способствует встроенная подсветка с зеркальным эффектом Mystic Light Infinity, поддерживающая миллионы цветовых оттенков и 29 динамических визуальных режимов. Стабильную работу совместимых процессоров Intel даже в режиме разгона гарантирует мощная система питания, сделанная по схеме «12+1 фаза». Для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей стандарта NVMe на плате имеется три порта Turbo M.2. Среди особенностей устройства также можно отметить предустановленную корпусную заглушку - защитную планку портов ввода-вывода, высококачественную аудиосистему Audio Boost HD, оптимизированную систему питания Core Boost, функцию ускорения памяти DDR4 Boost с защитой слотов Steel Armor, регулятор разгона Game Boost и пару фронтальных портов USB 3.1 Gen2 Type-C.



Серия MPG GAMING EDGE отличается современным дизайном с угловатыми формами и радиатором с голографической поверхностью, которая расщепляет и преломляет лучи света. В своем первом поколении она включает продукты форм-факторов ATX, micro-ATX и mini-ITX на базе чипсета Intel Z390.



Модели MPG Z390 GAMING EDGE AC и MPG Z390M GAMING EDGE AC предназначены для игровых конфигураций среднего уровня, а MPG Z390I GAMING EDGE AC – для мощных ПК компактного форм-фактора. Оптимизированная система питания с технологией Core Boost и большим радиатором обеспечивает стабильную работу флагманских процессоров Intel даже под максимальными нагрузками. Среди интерфейсов имеются USB 3.1 Gen2 на базе контроллера Intel и пара высокоскоростных портов Turbo M.2, а для беспроводного подключения служит встроенное решение CNVi от Intel с пропускной способностью до 1,73 Гбит/с. Аудиосистема этих устройств выполнена на базе отборных компонентов и выдает чистейший пространственный звук в формате 7.1.

