Новый рекорд разгона на плате MEG Z390 GODLIKE - частота процессора составила 7

29 октября 2018, 11:15

Компания MSI, производитель материнских плат в мире, с гордостью представляет MEG Z390 GODLIKE – флагманскую модель, совместимую с недавно выпущенными процессорами Intel 9-го поколения.

Она создана для рекордных скоростей, в том числе при оверклокинге. Благодаря мощной цифровой системе питания Core Boost, насчитывающей 18 фаз, и паре разъемов питания процессора эта материнская плата прекрасно подходит для экстремального разгона.В 2017 году профессиональный оверклокер Toppc сумел достичь невероятной частоты работы процессора в 7,4 ГГц, используя плату Z370 GODLIKE Gaming и охлаждение жидким азотом, а в нынешнем году уже модель MEG Z390 GODLIKE показала великолепный результат, позволив разогнать одно из ядер процессора Intel Core i9-9900K до 7,47 ГГц, также с азотным охлаждением.MEG Z390 GODLIKE – это флагманская модель, в которой воплощены все функции, запрашиваемые энтузиастами. Разработанная для интенсивных игр, экстремального разгона и профессиональной работы с контентом, она справится с любыми задачами, которые только могут ставиться перед компьютерами потребительского класса.Оверклокеры непременно оценят богатый выбор открывающихся перед ними возможностей. Так, на плате имеется информационный OLED-дисплей, на который можно выводить различные данные аппаратного мониторинга. Физические кнопки включения и сброса на самой плате, кнопки очистки CMOS-памяти (Clear CMOS) и обновления BIOS (BIOS Flashback) на задней панели и поддержка термодатчиков будут большим подспорьем во время экстремального разгона.Геймеры и профессионалы также не обделены предоставляемыми данной платой возможностями. Ее сетевые интерфейсы реализованы на базе проводного (Ethernet) и беспроводного (Wi-Fi) контроллеров от Killer Gaming, причем технология Killer xTend превращает ее в полноценный коммутатор и беспроводной повторитель для расширения зоны действия сети. Великолепный звук гарантирует встроенная аудиосистема Xtreme Audio, включающая в себя пару выделенных аудиопроцессоров класса Hi-Fi, цифроаналоговый преобразователь ESS с усилителем, аудиоконденсаторы WIMA и 6,35-миллиметровый выход для наушников.MEG Z390 GODLIKE облегчает самостоятельную сборку компьютера за счет предустановленной корпусной заглушки, которая одновременно защищает порты ввода-вывода от электростатических разрядов. Полноцветная система подсветки Mystic Light Infinity с гибкой настройкой создает впечатляющий эффект бесконечности благодаря использованию зеркальной конструкции.Функциональность устройства расширяют включенные в комплект поставки аксессуары. Так, благодаря адаптеру M.2 XPANDER-Z к материнской плате можно подключить в общей сложности пять высокоскоростных твердотельных накопителей с интерфейсом M.2, а плата видеозахвата Streaming Boost поможет всем, кто занимается стримингом и созданием мультимедийного контента, обрабатывать видеоматериалы в формате HD.