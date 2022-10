Новые материнские платы MSI X670 и процессоры AMD Ryzen 7000!

10 октября 2022, 15:45

Компания MSI представляет новые материнские платы серии X670 на базе платформы AMD AM5: MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI.

В сочетании с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии они призваны обеспечить новый уровень производительности и эффективности для геймеров, профессионалов и всех прочих пользователей. Процессор AMD Ryzen 7950X, изготовленный по технологии 5 нм и поддерживающий память DDR5, может похвастать повышенным примерно на 13% числом выполняемых за такт инструкций. Его частота поднимается до 5,7 ГГц, а производительность под однопоточными нагрузками выросла по сравнению с предыдущим поколением в среднем на 29%.

Переключатель производительности Performance Switch – новая функция, доступная в интерфейсе MSI Click BIOS. Помимо профилей PBO и разгонных настроек MSI этот переключатель предоставляет три дополнительных предустановленных профиля плюс один, настраиваемый пользователем вручную. Эта функция пригодится не только новичкам, но и опытным пользователям, желающим ускорить свой процессор AMD Ryzen 7000-й серии.Функция PBO Enhanced Mode оптимизирует работу технологии Precision Boost Overdrive, доступной еще на платформе AM4. Она предлагает несколько предустановленных профилей с настройками, а также режим ручной настройки – для пользователей, хорошо знакомых с работой технологии PBO.Также на материнских платах MSI серии MEG имеется разгонный модуль OC Engine, который позволяет не только изменять базовую тактовую частоту, но и частоту шин PCIe и SATA – причем как синхронно, так и асинхронно.В нынешнем поколении процессоров AMD Ryzen™ 7000 компания AMD представила новую функцию под названием AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking – Расширенные профили для разгона). Она позволяет разгонять память DDR5 с помощью сертифицированных специалистами AMD профилей с настройками, доступными в BIOS. Модули памяти, использующие профили XMP, также будут поддерживаться материнскими платами MSI для процессоров AMD. Благодаря этому поиск оптимальных настроек для оперативной памяти не составит большого труда.Популярная функция Memory Try It, разработанная специалистами MSI, была дополнительно улучшена для платформы AM5, благодаря чему можно достичь прироста производительности памяти на 18% и снижения латентности на 12%. Тесты с материнской платой MSI MEG X670E ACE показали, что частота в 7000 МГц легко достижима без малейших признаков нестабильной работы компьютера.