Китайский конкурент Tesla BYD продает авто на 80% дешевле, чем электрокары Маска

28 мая 2025, 12:15

Производитель электромобилей из КНР объявил о скидках на 22 свои модели в Китае до конца июня. Компания BYD, среди инвесторов которой есть Уоррен Баффетт, продает самый дешевый автомобиль, хэтчбек Seagull, за $7740.

Для сравнения, в Великобритании самая дешевая Tesla из салона, Model 3, продается чуть больше, чем за $54 тыс.Масштабное снижение цен подчеркивает острую конкуренцию на рынке КНР, где работает более 100 производителей электрокаров. В апреле в Китае не распродали рекордные 3,5 млн электроавто. По продажам ударило замедление экономического роста в стране.Скидки будут действовать только в КНР. Но Tesla и другие западные производители боролись за то, чтобы конкурировать по цене с китайскими производителями. Теперь их долю на рынке КНР съели местные компании. В апреле BYD впервые обогнал Tesla по продажам в ЕС, а в Великобритании — в январе.