До конца года Tesla может наладить экспорт электромобилей китайской сборки

14 сентября 2020, 9:15

Когда Tesla начала выпуск электромобилей Model 3 в Китае, Илон Маск (Elon Musk) заявил, что предприятие будет работать на снабжение местного рынка, поскольку спрос будет достаточно высоким.

Теперь различные источники сообщают, что собранные в Шанхае электромобили марки до конца года могут отправиться на экспорт в соседние страны и даже Европу.



Как известно, предприятие Tesla в Берлине не начнёт работу ранее следующего года, поэтому экспорт машин из Китая имеет определённый смысл при наличии экономической выгоды. Сейчас все электромобили для рынка Европы Tesla поставляет из США, а китайское предприятие до сих пор снабжало только рынок КНР. Со временем компанию Model 3 на конвейере предприятия в Шанхае составит кроссовер Model Y. Финансовый директор Tesla уже заявил в прошлом полугодии, что себестоимость собранных в Китае седанов Model 3 ниже, чем в США. Местные электромобили начали использовать и более дешёвые тяговые аккумуляторы, поставляемые компанией CATL.



Bloomberg сообщает, что до конца этого года Tesla может начать поставки собранных в Шанхае электромобилей в другие страны Азии и Тихоокеанского региона, а также в Европу. В августе Tesla смогла продать в Китае не более 11 800 электромобилей, тогда как предельные возможности предприятия позволяют производить до 17 000 экземпляров в месяц или 200 тысяч машин в год. Получается, что текущая ситуация со спросом на продукцию Tesla в Китае позволяет компании задуматься об экспорте электромобилей.



Если учесть, что собранные в Китае машины дешевле американских, это поможет Tesla укрепить свои позиции на тех рынках, куда отправятся электромобили шанхайской сборки. Илон Маск на одном из недавних мероприятий заявил, что считает важным делать электромобили более доступными, поэтому компания всегда будет снижать цены при наличии экономии в себестоимости.



Калифорнийское предприятие Tesla способно выпускать до 500 тысяч электромобилей в год. Строящееся предприятие в окрестностях Берлина со следующего года приступит к выпуску Model 3 и Model Y для европейского рынка. В Техасе будет возведено предприятие по производству электрических пикапов Cybertruck. Маск ранее заявлял, что хотел бы построить как минимум по одному предприятию Tesla на каждом из континентов. В ближайшие годы ассортимент моделей пополнится магистральным тягачом Tesla Semi и спортивным Tesla Roadster второго поколения. Их производство первоначально тоже будет сосредоточено в США.



(С) 3dnews.ru