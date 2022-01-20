Акционеры Tesla через суд потребовали у Маска $13 млрд за поглощение SolarCity

20 января 2022, 10:15

Акционеры Tesla призвали суд признать, что глава компании Илон Маск (Elon Musk) вынудил совет директоров согласиться на поглощение SolarCity в 2016 году вопреки интересам компании.

Они также попросили суд обязать Маска выплатить Tesla компенсацию в размере $13 млрд по данному инциденту.

В поданных акционерами документах приводятся основные выводы суда по итогам 10-дневного разбирательства, проведённого в июле прошлого года, в ходе которого господин Маск в течение двух дней был вынужден отстаивать правомерность сделки 5-летней давности. Согласно иску, поданному профсоюзными пенсионными фондами и управляющими активами, Маск принудил совет директоров Tesla одобрить сделку о поглощении компании SolarCity, которая на тот момент испытывала нехватку денежных средств, и в которой Маск же и был главным акционером. По версии самого Маска, данная сделка была частью общего плана 10-летней давности по созданию вертикально интегрированной компании, в распоряжении которой есть солнечные батареи SolarCity, а также электромобили и аккумуляторы Tesla.



Представляющий интересы Маска юрист Эван Чеслер (Evan Chesler) заявил, что слухи о неплатёжеспособности SolarCity были сильно преувеличены, а её финансовое положение соответствовало многим быстрорастущим технологическим компаниям. В 2016 году поглощение было оплачено акциями Tesla на сумму $2,6 млрд, однако с тех пор активы автопроизводителя существенно подорожали, и теперь истцы оценивают приобретение SolarCity в $13 млрд. Представитель истцов Ли Руди (Lee Rudy) призвал Канцлерский суд штата Делавэр приказать Маску вернуть акции Tesla из своего кармана.



Tesla приобрела SolarCity на фоне анонса седана Model 3, адресованного широкому кругу потребителей и являющегося важной частью стратегии компании. По версии истцов, это поглощение только обременило компанию финансовыми проблемами и долгами SolarCity, не предоставив никаких значимых преимуществ. Несмотря на то, что Маск владеет 22 % активов Tesla, он, утверждают истцы, фактически является контролирующим акционером компании из-за своего влияния в совете директоров. И если им удастся это доказать, то суд может принять их сторону.

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