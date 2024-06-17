Акционеры Tesla одобрили выплату $56 млрд Илону Маску

17 июня 2024, 15:45

Пакет зарплаты Маску был одобрен акционерами в 2018 году, но его аннулировал судья Делавэра, который постановил, что рекордная компенсация была чрезмерной.

Акционеры Акционеры проголосовали за восстановление пакета, сообщает CNBC.Кроме этого, они поддержали перенос корпоративного дома Tesla из Делавэра в Техас.В то же время суд снова может признать эти выплаты чрезмерными. Канал отмечает, что на прошлой неделе другой акционер Tesla, не тот, который участвовал в предыдущем деле, подал новый иск, утверждая, что второе голосование должно быть признано недействительным.