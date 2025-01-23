23 января 2025, 14:15

Німецькі активісти оригінально закликали бойкотувати продукцію Tesla

Вони зробили світлову проекцію на будівлю підприємства в Берліні із зображення "зігуючого Маска" та напису "Hiel Tesla".


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