Німецькі активісти оригінально закликали бойкотувати продукцію Tesla

Вони зробили світлову проекцію на будівлю підприємства в Берліні із зображення "зігуючого Маска" та напису "Hiel Tesla".
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