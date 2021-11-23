Акции Tesla вернулись к росту — рыночная стоимость поднялась на $175 млрд

23 ноября 2021, 10:45

Похоже, что период нестабильности курса акций американского производителя электромобилей Tesla завершён.

Стоимость ценных бумаг компании и уровень рыночной капитализации ранее в этом месяце значительно упали, но за последние дни стабилизировались.

Снижение курса произошло на фоне того, что глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) ранее в этом месяце продал акции компании примерно на $7 млрд. Рост курса акций Tesla наблюдается в течение последних пяти дней, за счёт чего рыночная капитализация автопроизводителя выросла более чем на $175 млрд. При этом цена акций вновь приближается к историческому максимуму.



В ходе торгов на бирже Нью-Йорка в понедельник курс акций Tesla поднимался до $1187,85 за единицу, но потом он немного снизился. На момент написания этой заметки за одну акцию компании давали около $1178. Отмечается, что за последние пять торговых сессий стоимость акций Tesla выросла примерно на 17 %.





Напомним, нестабильный период для ценных бумаг Tesla начался ранее в этом месяце, когда Илон Маск спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать значительную часть акций компании для оплаты личных налогов. Через некоторое время после этого Илон Маск действительно продал акции Tesla на сумму около $7 млрд.

(C) 3dnews.