Tesla отзывает тысячи электромобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с подвеской

1 ноября 2021, 10:15

По сообщениям сетевых источников, американский производитель электромобилей Tesla отзывает несколько тысяч авто Model 3 и Model Y из-за проблем с подвеской.

Согласно имеющимся данным, в общей сложности это касается 2822 электромобилей Model 3, выпущенных в период с 2019 по 2021 годы, и Model Y, выпущенных в период с 2020 по 2021 годы.



История компании Tesla как производителя транспортных средств в некотором смысле впечатляет. Начиная с нуля, инженеры компании создали необходимую производственную базу для выпуска разных авто, а курс акций компании за последние годы достиг невероятных высот. Несмотря на это, компании так и не удалось преуспеть в некоторых областях, таких как качество сборки выпускаемой продукции, и, похоже, что в ближайшем будущем это не изменится.



На этот раз причиной отзыва тысяч электромобилей стала проблема с креплениями поперечного рычага передней подвески. В процессе эксплуатации они могут ослабнуть, что в конечном счёте повлияет на управляемость электромобиля. Причина возникновения этой проблемы заключается в том, что детали крепежа не были должным образом затянуты на заводе во время сборки авто. В результате ослабления крепления «схождение колёс может сместиться и вызвать неустойчивость, что негативно отразится на управляемости авто и увеличит риск столкновения». Также отмечается, что при ослаблении крепления могут возникать посторонние шумы, заметив которые водителям следует обратиться в сервис.

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