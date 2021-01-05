Tesla обновила интерьер Model 3 и добавила подогрев руля

Электромобили Tesla Model 3 получили ряд обновлений ещё в октябре прошлого года, но процесс модернизации растянулся на несколько месяцев и затронул самые разные функции этих машин.
В Китае уже начался выпуск электромобилей Tesla Model 3 с обновлённым салоном, которые наконец-то предлагают электрообогрев руля.
По информации ресурса Electrek, салон выпускаемых в Китае электромобилей Tesla Model 3 обновился по примеру кроссовера Model Y, сборка которого в этой стране началась в декабре. Передняя панель и дверные карты теперь могут быть украшены деревянными вставками и хромированными элементами. Боковое остекление теперь может быть двухслойным ради лучшей шумоизоляции, обновлена центральная консоль, а крышка багажника обзавелась электроприводом.
В опционном пакете интерьера китайским заказчикам Tesla Model 3 уже доступны подогрев всех сидений и регулировка передних в 12 направлениях при помощи электропривода. Руль наконец-то получил обогрев, и можно надеяться, что данная функция постепенно распространится и на другие комплектации, а также будет доступна в качестве активируемой за доплату опции. Пока эти нововведения доступны только на электромобилях Tesla Model 3 китайской сборки, но их уже экспортируют в Европу, а в дальнейшем можно рассчитывать и на модернизацию этой модели в американской спецификации.
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