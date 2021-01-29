Бортовой компьютер обновлённой Tesla Model S получит мощный AMD Navi 23

29 января 2021, 11:15

Известный информатор Патрик Шур (Patrick Schur) опубликовал в Twitter блок-схему, объясняющую, каким образом бортовой компьютер обновлённой версии электромобиля Model S сможет запускать такие графически требовательные видеоигры, как «Ведьмак 3», Cyberpunk 2077 и многие другие.

По данным схемы, в составе развлекательной системы новых электромобилей Model S, которая, вероятно, будет также исполнять роль навигационной системы, будет использоваться графический процессор AMD Navi 23.



На диаграмме указано, что графическая подсистема будет оснащаться 16-Гбит (2 Гбайт) чипами памяти GDDR6 от компании Samsung (K4ZAF325XM). Таких модулей памяти будет четыре. Таким образом общий объём видеопамяти бортового компьютера Model S составит 8 Гбайт.



Диаграмма также сообщает, что видеопамять с эффективной частотой работы 14 ГГц (14 Гбит/с) получит поддержку шины с разрядностью 128 бит, благодаря чему её максимальная пропускная способность составит 224 Гбайт/с, что аналогично возможностям памяти приставки Xbox Series S. Дополнительно стоит отметить, что графическая подсистема электромобиля получит два разъёма DisplayPort и одним HDMI для подключения бортовых мониторов, а также интерфейс PCIe Gen4 x8 для подключения к другим платам.

По данным самой Tesla, бортовой компьютер новых Model S сможет обеспечить до 10 Тфлопс вычислительной мощности, что практически равносильно производительности игровой приставки PlayStation 5. Для этого 32 вычислительным блокам GPU Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами придётся работать на частоте как минимум 2,44 ГГц.

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