13 января 2021, 13:15

В 2020 году Apple вела переговоры со стартапом по выпуску электромобилей Canoo

Как сообщил ресурс The Verge со ссылкой на трёх информаторов, Apple проводила в первой половине прошлого года встречи с калифорнийским стартапом по производству электромобилей Canoo в рамках секретных усилий по продвижению собственного электрокара. Как сообщается, две компании обсуждали различные варианты — от инвестиций до поглощения.

В значительной степени Apple привлекла масштабируемая платформа для электромобилей Canoo или «скейтборд», которая отличается от аналогов тем, что включает в себя больше электроники автомобиля, что обеспечивает большую гибкость при проектировании кабины. В ней также используется электродистанционная система управления автомобилем, увеличивающая гибкость конструкции и пока ещё не получившая широкого распространения в отрасли.

Двое из информаторов заявили, что Canoo больше интересовалась инвестициями со стороны Apple и в конечном счёте переговоры окончились ничем. С тех пор в конце 2020 года Canoo стала публичной компанией. За последние годы Apple сделала, по крайней мере, одно приобретение в сфере автомобилей, поглотив Drive.ai в 2019 году.

«Canoo не комментирует публично свои стратегические переговоры, отношения или партнёрства, если это не считается уместным», — ответил исполнительный председатель Canoo Тони Акила (Tony Aquila) на вопросы журналистов The Verge. Apple и вовсе отказалась давать комментарии.

Новость об интересе Apple к Canoo появились после того, как ресурс Reuters сообщил, будто технологическая компания ведёт переговоры с Hyundai о создании автономного электромобиля к 2024 году. Проект электрокара Apple под кодовым названием Project Titan за годы разработки несколько раз менялся. Но теперь, как сообщается, компания сконцентрировалась на создании автономного электромобиля и проводит встречи как с небольшими автопроизводителями вроде Canoo, так и крупными уровня Hyundai, чтобы передать на аутсорсинг такие направления, как техническое проектирование и производство.

Кстати, Hyundai и Canoo в феврале 2020 года объявили о планах совместной разработки электромобилей, хотя этот проект, похоже, не имеет отношения к переговорам стартапа с Apple. В недавних документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Canoo называет своё партнёрство с Hyundai «соглашением об оказании инженерных услуг», согласно которому компании будут совместно разрабатывать платформу для питания небольших электромобилей. Но Canoo не сообщает, началось ли реальное сотрудничество с Hyundai.

Canoo была основана в конце 2017 года небольшой группой специалистов и финансировалась китайским влиятельным инвестором. Canoo планирует производить коммерческие электромобили вроде автофургонов или грузовиков для доставки еды, а также собирается предоставлять фургоны по подписке. Все электромобили Canoo построены на общей масштабируемой платформе-«скейтборде».

Переговоры с Apple произошли в решающий момент для Canoo, которая потеряла $182,3 млн в 2019 году, работая над своим первым прототипом, и вошла в 2020 год всего лишь с $29 млн банковского капитала. В итоге Canoo удалось привлечь $600 млн, но компания продолжает вести переговоры с крупными компаниями вроде Apple, заинтересованными в использовании технологий и инженерного опыта Canoo для создания своих коммерческих продуктов.

(C) 3dnews
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