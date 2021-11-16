Canoo готова приблизить дату начала выпуска электромобилей

16 ноября 2021, 9:45

Одним из молодых производителей электромобилей является калифорнийская Canoo, которая намеревается выпускать широкую гамму транспортных средств на унифицированной платформе, позволяющей легко менять надстройки в процессе серийного производства.

Представители компании заявили, что приступят к массовому производству электромобилей до четвёртого квартала следующего года.



До сих пор Canoo сообщала, что сборка дебютных минивэнов с однообъёмным кузовом симметричной формы начнётся к концу следующего года, но теперь Reuters со ссылкой на комментарии представителей компании заявляет, что сможет организовать серийное производство ещё до четвёртого квартала 2022 года. При этом компания расширит географию своих производственных площадок и исследовательских центров на территории США. Помимо Оклахомы, представительства Canoo появятся в Арканзасе, а общий объём заказов руководство оценивает в $100 млн.



В текущем квартале компании придётся понести капитальные затраты в размере от $60 до $80 млн, а операционные расходы могут достичь $115 млн. В третьем квартале её убытки оказались ниже ожидаемых аналитиками. Помимо минивэна различных модификаций, Canoo собирается выпускать коммерческий фургон, пикап и даже спортивный электромобиль, напоминающий купе. Основную часть ассортимента моделей компания начнёт выпускать не ранее 2023 года.

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