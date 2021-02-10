Aurora и Toyota вместе создадут автономный минивэн для использования в такси

10 февраля 2021, 9:45

Специализирующийся на разработке технологии автономного вождения американский стартап Aurora объявил во вторник о заключении соглашения о сотрудничестве с Toyota Motor Corp и поставщиком автозапчастей Denso с целью разработки и производства автономных минивэнов для использования в качестве такси.



Компании сообщили, что команды инженеров из Aurora и Toyota будут работать вместе над проектированием и сборкой самоуправляемых минивэнов Toyota Sienna с системой автономного вождения Aurora, чтобы начать их испытания к концу 2021 года. Планируется, что через некоторое время после этого самоуправляемые автомобили будут использоваться в автопарке Uber Technologies и других компаний.