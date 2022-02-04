Toyota научила автопилот дрифтовать

4 февраля 2022, 12:15

С активным развитием технологий автопилота современные машины обучаются всё большему число приёмов вождения. Пожалуй, наименее ожидаемым среди них был дрифт.

Инженеры Toyota Research Institute решили, что данный навык может оказаться полезным в экстремальных ситуациях.

Проект Toyota Research Institute в калифорнийском Лос-Альтосе был разработан совместно с инженерами Лаборатории динамического дизайна (Dynamic Design Lab) при Стэнфордском университете. Основной идеей проекта являются, конечно, не зрелищные заносы, а развитие систем активной безопасности и использование навыков профессионального вождения для недопущения аварий и предотвращения летальных исходов.



Для испытаний использовалась модифицированная версия Toyota Supra. Компьютерные алгоритмы демонстрировали навыки экстремального вождения, контролируя рулевое управление, дроссельную заслонку, сцепление, трансмиссию и тормозную систему. Испытания проводились на 3,2-км участке закрытой трассы. При этом все дорожные препятствия располагались на строго фиксированных местах — иными словами, машина не импровизировала, и в ближайшее время подобные навыки точно не появятся на серийных моделях.



Тем не менее, Toyota собирается продолжить работу по данному направлению, совершенствуя технологии автопилота, которые смогут «расширить человеческие возможности на дороге», включая использование приёмов экстремального вождения.

(С) 3dnews.