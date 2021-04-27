Toyota купила подразделение Lyft по разработке беспилотных автомобилей за $550

27 апреля 2021, 10:15

Сервис заказа такси из Сан-Франциско (США) объявил в понедельник о продаже подразделения по разработке беспилотных автомобилей Level 5 компании Toyota за $550 млн.

В дальнейшем Lyft намерен сосредоточиться на партнёрстве с компаниями, желающими запустить свои технологии автономного вождения на своей платформе, а не разрабатывать дорогостоящие технологии, которые ещё не получили широкого распространения.



В рамках сделки Lyft получит предоплату в размере $200 млн наличными, а оставшиеся $350 млн будут выплачены в течение пяти лет. Как ожидается, сделка будет завершена в третьем квартале этого года. Более 300 сотрудников Level 5 пополнят персонал подразделения Woven Planet, созданного Toyota в январе этого года для разработки подключённых транспортных средств, автономных и полуавтономных технологий вождения.



Lyft сообщил, что теперь сосредоточится на сервисах для самоуправляемых автомобилей, включая обслуживание и чистку транспортных средств из автопарков партнёров, что может принести дополнительный доход. Он принимает заказы на поездку на беспилотных автомобилях в ряде городов в партнёрстве с Waymo, принадлежащей Alphabet, и Motional, совместным предприятием Hyundai Motor и Aptiv.



Сервис также продолжит сбор реальных данных о вождении примерно 10 тыс. автомобилей, которые он сдаёт в аренду потребителям и водителям. К этим данным, которые важны для разработки беспилотных транспортных средств, Woven Planet получит доступ в рамках сделки.



Вместе с тем Lyft считает, что в обозримом будущем обычные машины с водителями по-прежнему будут использоваться для обслуживания клиентов, например, в периоды пикового спроса, ненастной погоды или в районах, где беспилотные автомобили не могут перемещаться.

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