Volvo поможет китайскому конкуренту Uber создать парк беспилотных такси

20 апреля 2021, 13:15

Компания Volvo объявила в понедельник о партнёрстве с подразделением DiDi Autonomous Driving китайской компании DiDi Chuxing, также владеющей сервисом заказа такси DiDi, с целью создания парка беспилотных автомобилей.

DiDi является китайским конкурентом сервиса Uber с более чем 550 млн пользователей и десятками миллионов водителей. Его специалисты разработали аппаратную платформу для самостоятельного вождения Gemini, которая будет использоваться в кроссоверах Volvo XC90. Ожидается, что эти автомобили в конечном итоге станут основой сервиса роботакси без водителя.



«Расширяя партнёрские отношения с мировыми лидерами автомобильной промышленности, мы считаем, что совместные, электрические и автономные сети транспортных средств будут иметь решающее значение для будущих городских транспортных систем с целью достижения высочайших стандартов безопасности и устойчивости», — отметил Боб Чжан (Bob Zhang), генеральный директор DiDi Autonomous Driving и технический директор DiDi Chuxing.



Volvo уже поставляла в 2020 году более компактные кроссоверы XC60 для пилотной программы роботакси DiDi, стартовавшей тогда в Шанхае. Сервис предоставлял услуги перевозок пассажиров в отдельных районах Шанхая, при этом в самоуправляемых автомобилях за рулём находились водители для подстраховки на случай непредвиденной ситуации.



Добавим, что компания пока не предоставила подробности о техническом оснащении самоуправляемых Volvo XC90 с системой Gemini, а также не сообщила о том, когда новый сервис роботакси начнёт приступит к перевозкам пассажиров.

(С) 3dnews.