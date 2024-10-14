Маск разочаровал публику своим роботакси — Bloomberg

14 октября 2024, 11:45

Илон Маск представил долгожданное беспилотное такси Tesla Inc. в минувший четверг, не вдаваясь в технические подробности.

Это привело к падению акций компании, поскольку инвесторы задавались вопросом, как автопроизводитель достигнет своих амбициозных целей.

Роботакси, у которого нет руля и педалей, может стоить менее $30 тыс. и, вероятно, поступит в производство в 2026 году, сказал Маск.На презентации не затронули вопрос о том, как Tesla совершит скачок от продажи передовых функций помощи водителю к полностью автономным автомобилям. Как отмечают аналитики, роботакси Tesla выглядит "беззубым".Неутешительное событие заставило акции Tesla упасть на 10% в пятницу в Нью-Йорке, что стало самым большим внутридневным падением более чем за два месяца.