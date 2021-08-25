Waymo скоро запустит сервис роботакси в Сан-Франциско

25 августа 2021, 10:15

Waymo, дочерняя компания Alphabet, занимающаяся разработкой и производством систем автономного вождения для автомобилей, запустила сервис роботакси в Сан-Франциско.

Для перевозки пассажиров будут использоваться полностью электрические Jaguar I-PACE, оснащённые системой автономного вождения пятого поколения. Waymo сообщает, что в процессе испытаний её систем автомобили преодолели более 32 млн километров по дорогам общего пользования.

Для участия в программе тестирования роботакси Waymo приглашает опытных водителей, которые будут подстраховывать систему искусственного интеллекта, управляющую автомобилем. Программа получит название Trusted Tester. Напомним, что в Фениксе, где Waymo запустила аналогичную программу в 2017 году, она носила название Easy Rider.



Waymo заявляет, что жители Сан-Франциско могут загрузить приложение Waymo One и выразить свою заинтересованность в участии в программе. Компания не сообщила, сколько водителей будет задействовано на первом этапе и сколько автомобилей с её системой автономного вождения будут колесить по городу. Тем не менее, Waymo заявила, что водители должны будут предоставить много подробных отзывов об их опыте вождения и подписать соглашение о неразглашении. Компания говорит, что услуги роботакси будут предоставляться круглосуточно, семь дней в неделю.



Кроме того, в Waymo появятся так называемые «автономные специалисты» — операторы, обеспечивающие безопасность водителей, которые будут находиться на переднем сидении, чтобы следить за поездкой. Они работают по контракту и наняты компанией Tansdev. Waymo уже давно сотрудничает с Tansdev для найма персонала для некоторых из её операций. По словам компании, служба поддержки водителей Waymo будет доступна по нажатию кнопки на экране в автомобиле или через приложение. Водители смогут обратиться к ней в любой момент во время поездок.



Стоит отметить, что хоть первый сервис вызова автомобилей Waymo был запущен в Фениксе, его корни простираются к Кремниевой долине, а именно городу Маунтин-Вью. Сервис тестировался в районе залива Сан-Франциско более десяти лет.

Новости о запуске программы Trusted Tester появились через неделю после того, как Waymo объявила, что расширяет свои автономные грузовые перевозки в Техасе, Аризоне и Калифорнии, а также строит крупный транспортный узел около Далласа.

(С) 3dnews.