Waymo прекратит снабжать своими лидарами сторонние компании

27 августа 2021, 10:45

В 2019 году компания Waymo, которая в составе холдинга Alphabet отвечает за разработку средств автоматизации транспорта, объявила о намерениях снабжать своими лидарами сторонние компании, с которыми она не конкурирует напрямую.

Такой шаг позволил бы снизить затраты на создание лидаров, но в этом году Waymo отказалась от подобной практики.



Разработку оптических радаров, которые используют отражённые лазерные импульсы для определения расстояния до объектов, компания Waymo начала в 2011 году, и некоторое время спустя были созданы лидары трёх разновидностей. Один из разработчиков фирменных лидаров, Тим Уиллис (Tim Willis), в феврале этого года перешёл на работу в конкурирующую компанию Aeva. В начале апреля пост генерального директора Waymo покинул Джон Крафчик (John Krafcik) — нельзя исключать, что решение прекратить поставки лидаров «на сторону» было принято его преемником.



Изначально предполагалось, что лидары Waymo будут использоваться компаниями, создающими промышленных роботов, строительную и сельскохозяйственную технику с элементами автоматизации. В Австралии, например, они нашли применение в горнодобывающей отрасли. Клиенты были вполне довольны их ценой и характеристиками, теперь они пребывают в растерянности по поводу дальнейшей стратегии развития. Использовать лидары собственной разработки для автономных такси Waymo продолжит.

(С) 3dnews.