Впервые раскрыта годовая выручка платформы Google Play — более $11 млрд

30 августа 2021, 14:45

В рамках очередного антимонопольного разбирательства в отношении IT-гиганта Google, входящего в холдинг Alphabet, впервые раскрыты финансовые показатели работы магазина приложений Google Play.

В ряде американских штатов против Google выдвинуты обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Претензии касаются политики компании, определяющей работу платформы Google Play. В частности, сторонние разработчики Android-приложений недовольны тем, что Google обязывает использовать свои собственные платёжные инструменты при продаже подписок и контента и взимает комиссию до 30 % от продаж.



Согласно документам, рассекреченным в рамках антимонопольного разбирательства, только в 2019 году магазин приложений Google Play получил выручку в размере $11,2 млрд.



Валовая прибыль при этом составила $8,5 млрд, а операционная прибыль — приблизительно $7,0 млрд. Рентабельность операционной прибыли платформы Google Play по итогам 2019-го превысила 62 %.



Отмечается, что указанные цифры учитывают продажи собственно мобильных приложений, покупки внутри приложений, а также рекламу на базе Google Play.

(С) 3dnews.