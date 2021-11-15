В США против Google подали обновлённый антимонопольный иск

15 ноября 2021, 13:45

Стало известно, что несколько американских штатов во главе с Техасом подали обновлённый иск против компании Google, принадлежащей Alphabet.

В нём технологический гигант обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства на рынке онлайн-рекламы для укрепления своего и без того доминирующего положения в этом сегменте.

Обновлённый иск стал очередным шагом на пути регулирующих органов по усилению контроля над деятельностью Google. По мнению стороны обвинения, IT-гигант использует своё доминирующее положение и тактику принуждения для укрепления своих позиций на рынке онлайн-рекламы и ограничения конкуренции в этом сегменте.В иске также упоминается секретная программа Project Bernanke, которая реализовывалась Google в 2013 году. В рамках этой программы компания использовала данные о торгах на размещение онлайн-рекламы, чтобы дать преимущество своей рекламе и привлечь больше клиентов. По данным стороны обвинения, нечестная конкуренция способствовала тому, что Google заняла доминирующее положение в сегменте онлайн-рекламы. Официальные представители Google и сотрудники офиса генерального прокурора Техаса воздерживаются от комментариев по данному вопросу.Отметим, что против Google были поданы несколько схожих по сути исков. Один из антимонопольных исков подан Министерством юстиции США, которое ведёт собственное антимонопольное расследование в отношении технологического гиганта. Ожидается, что это расследование может завершиться одним из крупнейших антимонопольных разбирательств за последние годы. Предполагается, что Минюст завершит расследование до конца этого года, после чего результаты проделанной работы будут переданы в суд и рассмотрение дела продолжится.

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