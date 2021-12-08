Рост числа смартфонов и распространение 5G — главные драйверы Alphabet

8 декабря 2021, 10:15

Аналитики «Финама» провели исследование Alphabet — материнской компании, с 2015 года контролирующей все активы корпорации Google.

Чистая прибыль холдинга по итогам III квартала составила рекордные $18,9 млрд. За последние два года акции Alphabet подорожали на 130%, причем эксперты продолжают видеть в них значительный потенциал роста. Дальнейшему повышению финансовых показателей в первую очередь будет способствовать популярность поисковой системы среди пользователей смартфонов. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой $3520, что формирует апсайд 23,5%.

Alphabet Inc. — американская технологическая компания, образованная в 2015 году после реорганизации Google. Бизнес компании можно разделить на два основных сегмента: сервисы Google (поисковая система, операционная система Android, приложения Gmail, Google Maps и Google Play, сервис для просмотра видео YouTube) и Google Cloud (облачная инфраструктура, платформа для анализа данных, инструменты для совместной работы).



На текущий момент доля браузера Google на поисковом рынке в сегменте ПК составляет 95%, а в сегменте мобильных устройств — 63%. «По мере роста проникновения интернета в развивающихся регионах (Средняя Азия, Юго-Восточная Азия, Африка) можно ожидать, что все большее количество людей начнет использовать браузер и веб-поиск для поиска информации. Кроме того, Alphabet работает над упрощением пользовательского интерфейса, чтобы осуществление поисковых запросов было интуитивным и более быстрым. Это должно способствовать увеличению числа поисковых запросов в расчете на одно устройство», — отмечается в исследовании «Финама».



При этом аналитики подчеркивают, что все большее значение для Google приобретает поиск в сегменте мобильных устройств. По оценкам Strategy Analytics, количество пользователей смартфонов выросло с 1 млрд в 2012 году до 4 млрд в июне 2021 года, а к 2030 году может достичь 5 млрд, в том числе благодаря повышению скорости мобильного интернета из-за дальнейшего распространения технологии 5G. На этом фоне поисковая система имеет пространство для роста, а Alphabet может увеличить свою долю на рынке, уверены эксперты: «Компания будет выигрывать из-за того, что ее операционная система Android, установленная на большинстве смартфонов (Samsung, LG, HTC, Xiaomi и т.д.), использует поиск Google по умолчанию».



Широкая диверсификация бизнеса и популярность среди пользователей позволили компании в III квартале 2021 года нарастить чистую прибыль в годовом выражении на 68,4% до рекордных $18,9 млрд. В свою очередь, бумаги Alphabet за последние два года взлетели на 130%, причем аналитики видят в них потенциал для дальнейшего роста.



В исследовании отмечается, что в 2022-2023 гг. темпы роста выручки могут замедлиться до 10-15%, однако это оправдано тем, что компания вкладывает значительные средства в новые сервисы и направления (технологии беспилотного вождения, поиск инновационных лекарств и так далее), которые могут стать новым сильным драйвером роста в будущем. Так, например, ожидается, что уже в 2022 году один из таких перспективных сегментов Google Cloud достигнет безубыточности, что позволит снизить финансовую нагрузку на компанию.



Аналитики «Финама» указывают, что главным риском для Alphabet выступает продолжающееся расследование в отношении неконкурентного поведения и пренебрежения конфиденциальностью личных данных пользователей. Второй потенциальный негативный фактор —в случае замедления темпов восстановления глобальной экономики может ухудшиться динамика роста рекламных доходов компании. Впрочем, вышеописанные риски, по мнению экспертов, свойственны для большинства крупнейших технологических корпораций и в долгосрочной перспективе не способны значительно повлиять на финансовые показатели Alphabet.