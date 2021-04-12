Google официально подтвердила, что представит Pixel 5a 5G до конца этого года

12 апреля 2021, 15:45

Сегодня утром в Сети появились слухи, согласно которым Google якобы передумала выпускать смартфон Pixel 5a 5G.

Теперь поисковый гигант опроверг эту информацию изданию 9to5google, заявив, что новое устройство будет представлено примерно в то же время, что и Pixel 4a 5G в прошлом году, то есть в конце сентября. Но выйдет аппарат только в двух странах.

Google признала, что проблемы с глобальными поставками ограничивают производственные возможности компании, но следующий смартфон Pixel среднего класса будет выпущен «по расписанию». Тем не менее, заявление Google о том, что устройство будет представлено в те же сроки, что и Pixel 4a 5G в прошлом году, убивает надежду на то, что поисковый гигант анонсирует смартфон в ходе конференции I/O 2021, которая пройдёт в средине мая.



Стоит также отметить, что Google в своём заявлении сказала о том, что смартфон выйдет вовремя на рынках США и Японии. Известный аналитик Джон Проссер (Jon Prosser), предполагает, что это может значить, что в других регионах устройство будет запущено с опозданием, или вовсе не будет представлено.



В феврале этого года в Сеть просочились рендеры Pixel 5a 5G, которые свидетельствуют о том, что устройство получит почти такой же дизайн, как и Pixel 4a 5G. На рендерах смартфон представлен в чёрном цвете, однако можно предположить, что позже Google добавит новые расцветки, как было в случае с Pixel 4a 5G. Стоит отметить, что, согласно утечкам, грядущий среднебюджетный смартфон, как и флагманский Pixel 6, будет построен на базе фирменного чипа Google, разработанного совместно с Samsung.

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