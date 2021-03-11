Смартфон среднего уровня Google Pixel 5a 5G показался на изображениях

11 марта 2021, 15:01

В нынешнем году в семействе смартфонов Google появится модель среднего уровня Pixel 5a 5G. Ресурс Slashleaks опубликовал рендеры этого аппарата в защитном чехле: изображения полностью раскрывают дизайн устройства.

Как можно видеть, применён дисплей с небольшим отверстием в левом верхнем углу под одинарную селфи-камеру. По слухам, будет использована панель OLED формата FHD+ размером 6,2 дюйма по диагонали.



Сзади находится камера, заключённая в блок квадратной формы с закруглёнными углами. Установлены два оптических модуля с датчиками изображений, вспышка и вспомогательный сенсор, назначение которого пока не раскрывается.

На тыльной панели размещён сканер отпечатков пальцев. Снизу находится порт USB Type-C, сверху — стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. В одной из боковых частей располагаются физические кнопки управления.



Смартфону приписывают наличие процессора Snapdragon 765G. Чип объединяет восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G.





Официальная презентация новинки ожидается в следующем квартале. Более подробная информация об устройстве, вероятно, появится в ближайшие недели.

(C) 3dnews.