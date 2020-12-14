Смартфону Samsung Galaxy A72 5G недодали камер

Сетевые источники опубликовали изображения защитного футляра для смартфона среднего уровня Galaxy A72 5G с поддержкой сотовой связи пятого поколения. Презентация этого аппарата состоится в первой половине следующего года.
Ранее ходили слухи, что новинка получит пятимодульную основную камеру в конфигурации 64 + 12 + 8 + 5 + 5 млн пикселей. Во фронтальной части якобы расположится 32-мегапиксельная камера.
Однако появившиеся рендеры Galaxy A72 5G в защитном чехле говорят о том, что основная камера содержит лишь четыре модуля с датчиками изображений и вспышку. Все компоненты заключены в блок прямоугольной формы с закруглёнными углами.
Фронтальная камера размещена в небольшом отверстии по центру в верхней области экрана. Последний, как ожидается, будет обладать разрешением Full HD+.
На одной из боковых граней смартфона расположены физические кнопки управления. Снизу находятся симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.
Наблюдатели полагают, что в основу новинки может лечь фирменный процессор Exynos 1080. Он содержит вычислительные ядра ARM Cortex-A78 и ARM Cortex-A55, графический ускоритель Mali-G78 MP10 и модем 5G со скоростью передачи данных до 5,1 Гбит/с.
(C) 3dnews