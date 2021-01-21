Samsung готовит версию флагманского Galaxy S21 без поддержки 5G

21 января 2021, 10:45

Информация, обнародованная на сайте организации Bluetooth SIG (Special Interest Group), говорит о том, что компания Samsung может выпустить флагманский смартфон Galaxy S21 в модификации без поддержки сотовой связи пятого поколения (5G).

Напомним, что аппараты названной серии были официально представлены неделю назад. В семейство входят три модели — собственно Galaxy S21, а также Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Все они могут функционировать в 5G-сетях.



Названные смартфоны имеют кодовые обозначения вида SM-G991X. На сайте Bluetooth SIG появились упоминания аппаратов Galaxy S21 с шифрами SM-G990F и SM-G990F_DS. Наблюдатели полагают, что это модификации, рассчитанные на работу только в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE.



Выпуск 4G-вариантов Galaxy S21 имеет смысл, поскольку сети 5G в настоящее время доступны далеко не во всех регионах. А поэтому покупателям в таких странах приходится переплачивать за функциональность, которой на деле невозможно воспользоваться.



Пока, впрочем, не ясно, когда Samsung может представить 4G-версии Galaxy S21. Кроме того, не уточняется, на каких процессорах будут построены такие смартфоны.

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