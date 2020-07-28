Смартфоны Galaxy S21 могут получить разные фирменные процессоры Samsung Exynos

28 июля 2020, 10:15

В первом квартале следующего года ожидается выход флагманских смартфонов Samsung серии Galaxy S21. Интернет-источники обнародовали новую порцию неофициальной информации о готовящихся устройствах.

По слухам, дебютируют три аппарата — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Версии этих смартфонов с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G) фигурируют под кодовыми обозначениями SM-G991, SM-G996 и SM-G998 соответственно.



Традиционно Samsung выпускала модификации флагманских смартфонов с топовым процессором Qualcomm Snapdragon и с собственным чипом Exynos. В случае с Galaxy S21 южнокорейский гигант может отойти от привычной схемы.



Утверждается, что будущий процессор Snapdragon 875, анонс которого ожидается в конце нынешнего года, оказался слишком дорогим. Из-за этого Samsung вынуждена искать другие опции.



Если верить опубликованной в Сети информации, смартфоны семейства Galaxy S21 могут получить разные чипы Exynos. Так, в состав Galaxy S21 Ultra якобы войдёт 5-нанометровый процессор Exynos 1000, пока не представленный официально. Другие представители серии могут получить более простой, но также очень продвинутый чип Exynos 991 или Exynos 992.