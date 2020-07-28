Смартфоны Galaxy S21 могут получить разные фирменные процессоры Samsung Exynos

В первом квартале следующего года ожидается выход флагманских смартфонов Samsung серии Galaxy S21. Интернет-источники обнародовали новую порцию неофициальной информации о готовящихся устройствах.
По слухам, дебютируют три аппарата — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Версии этих смартфонов с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G) фигурируют под кодовыми обозначениями SM-G991, SM-G996 и SM-G998 соответственно.
Традиционно Samsung выпускала модификации флагманских смартфонов с топовым процессором Qualcomm Snapdragon и с собственным чипом Exynos. В случае с Galaxy S21 южнокорейский гигант может отойти от привычной схемы.
Утверждается, что будущий процессор Snapdragon 875, анонс которого ожидается в конце нынешнего года, оказался слишком дорогим. Из-за этого Samsung вынуждена искать другие опции.
Если верить опубликованной в Сети информации, смартфоны семейства Galaxy S21 могут получить разные чипы Exynos. Так, в состав Galaxy S21 Ultra якобы войдёт 5-нанометровый процессор Exynos 1000, пока не представленный официально. Другие представители серии могут получить более простой, но также очень продвинутый чип Exynos 991 или Exynos 992.
Впрочем, пока эти сведения официально не подтверждаются. А поэтому на деле Samsung может продолжить выпуск смартфонов S-серии в версиях с процессорами Snapdragon и Exynos.
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