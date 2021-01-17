Знакомимся с новым Samsung Galaxy S21: бюджетный и мощный

17 января 2021, 11:45

Galaxy S21 – младшая версия новой линейки смартфонов Samsung, которые компания представила 14 января. Модель получила 6,2-дюймовый дисплей, фирменный процессор Exynos 2100, поддержку 5G, 8 Гб ОЗУ и две модификации внутренней памяти – 128 и 256 Гб. Цена Samsung Galaxy S21 на 128 Гб в Украине составляет 26999 грн. В этой статье рассмотрим, что предлагают пользователям за эти деньги.

Элегантный дизайн

Корпус гаджета выполнен из прочного пластика. На задней панели расположен блок из трех камер, обрамленный металлической плашкой. Такой элемент дизайна в сочетании с матовой поверхностью выглядит смело и оригинально. Модель представлена четырьмя цветами Phantom – Grey, White, Violet, Pink. Боковые грани изготовлены из некрашеного полированного металла во всех расцветках корпуса. На передней панели по центру расположено миниатюрное отверстие под фронтальную камеру.

Яркий дисплей Samsung Galaxy S21

Dynamic AMOLED 2X дисплей обеспечивает яркую картинку. Все оттенки на экране выглядят сочно и контрастно, даже под прямыми солнечными лучами. За комфортную работу с дисплеем отвечает технология Eye Comfort Shield, регулирующая синий цвет, чтобы глаза пользователя не уставали.

Адаптивная частота обновления экрана

Частота обновления дисплея адаптивная, то есть способна подстраиваться под действия пользователя. Она варьируется от 48 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Это дает возможность улучшать визуальное восприятие данных и продлевать автономную работу Samsung Galaxy S21.

Улучшенная производительность

Семиядерный чипсет Exynos 2100 разработан по 5-нм техпроцессу. Эта технология позволила повысить производительность процессора на 20% и графики на 35% в сравнении с предыдущим поколением смартфонов бренда. Чипсет обеспечивает девайсу плавность работы в мультизадачном режиме и мгновенную потоковую передачу контента.

Впечатляющие возможности камеры

Модуль тыльной камеры тройной: ультраширокоугольный и широкоугольный объективы получили разрешение 12 Мп, телевик – 64 Мп. Разрешение фронтальной камеры составило 10 Мп.

Телефон снимает видео в 8К разрешении со скоростью смены кадров до 24 в секунду и в 4К с аналогичной частотой. Самсунг Галакси С21 способен записывать видео одновременно на основную и фронтальную камеры с возможностью переключения между модулями в процессе съемки. Во время видеозаписи в качестве микрофона можно использовать наушники Galaxy Buds Pro.

Показательная автономность

Аккумулятор емкостью 4000 мАч оснащен собственным интеллектом, что позволяет ему оптимизировать энергопотребление, изучив используемые владельцем гаджета приложения. Производитель заявляет, что даже при высоких нагрузках Galaxy S21 выдерживает целый день автономной эксплуатации.

Особенности

Производитель впервые внедрил Wi-Fi 6e – технологию, использующую частоты 6 ГГц. Она передает больше данных с меньшими задержками.

В девайсе применили обновленный ультразвуковой датчик распознавания отпечатков пальцев Qualcomm, у которого в 1,7 раз большая площадь и повышенная скорость срабатывания.

Телефон работает на базе ОС Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

Купить Samsung Galaxy S21 можно будет с 5 февраля. А предзаказ на новинку уже открыт в интернет-магазине Фокстрот.