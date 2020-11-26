Samsung Galaxy S21 можно будет разблокировать голосом с помощью Bixby Unlock

26 ноября 2020, 11:45

Согласно свежей информации, Samsung планирует предложить Bixby Voice в качества метода биометрической аутентификации пользователей для смартфонов серии Galaxy S21.

Ожидается, что эти устройства будут работать под управлением ещё не анонсированной версии One UI из коробки.



Как отмечает авторитетное издание SamMobile, у Bixby ранее была возможность установить голосовой пароль для разблокировки смартфона без помощи рук. В конечном итоге, Samsung, по неизвестным причинам, решила отказаться от этой функции. Теперь, с выходом One UI 3.1, южнокорейский техногигант вернёт её в свои флагманские смартфоны. Есть предположение, что Samsung оснастит Galaxy S21 существенно улучшенными микрофонами, чтобы обеспечить правильное функционирование Bixby Voice.