Bixby-гарнитура Samsung выйдет вместе с новым Note8

26 июля 2017, 10:45

В Сети появилась информация о том, что в рамках презентации нового Samsung Galaxy Note 8, намеченной на 23 августа, состоится также анонс новой гарнитуры с поддержкой Bixby.

Пока в точности не известно, будет ли эта новинка поставляться в комплекте с отмеченным флагманским смартфоном южнокорейского производителя, или же будет предложена отдельно.По разным данным, внешне аксессуар окажется похожим на наушники AirPods от Apple.Известно также о том, что Samsung в этой своей новинке делает акцент на интегрированную технологию шумоподавления. Основное же управление будет выполняться за счет голосовых команд.