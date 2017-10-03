Samsung сообщает о старте продаж в Украине флагманского смартфона Note8

3 октября 2017, 9:15

«Samsung Electronics Украина» начала продажи флагманского смартфона Galaxy Note8 на территории Украины.

Официальный старт состоялся 29 сентября, проведено три больших ивента: в новом интерактивном пространстве Galaxy Studio в ТРЦ Gulliver и брендовых магазинах Samsung по адресу Крещатик, 44 и Московский проспект, 21. Цена смартфона с 64 ГБ встроенной памяти — 29 999 гривен.



«Новый Galaxy Note8 — глоток свежего воздуха в мире технологий, — говорит Антон Степанюк, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций мобильных устройств компании «Samsung Electronics Украина». — Смартфон сочетает передовой Super AMOLED дисплей без боковых рамок, продвинутую двойную камеру с оптической оптимизацией в каждом объективе и улучшенное электронное перо S Pen — такого в индустрии ещё не было. Возможности Galaxy Note8 позволяют пользователям создавать невероятное прямо на экране смартфона».



Участники ивентов оценили нововведения смартфона: вдохновились надёжной защитой сканера радужной оболочки глаза и протестировали новый режим портретной съёмки с регулировкой размытости фона. Также организаторы порадовали гостей конкурсами для закрепления знаний особенностей Galaxy Note8. Среди посетителей были разыграны телефонные гарнитуры Level U Flex, ценные призы и сувениры. По результатам трех розыгрышей в Galaxy Studio были определены обладатели нового флагмана Samsung Galaxy Note8.



Смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей для комфортного просмотра контента и работы с документами. Большая диагональ позволяет получать информацию без необходимости пролистывать страницы.



Инженеры Samsung Electronics обновили S Pen. Теперь электронное перо распознаёт 4096 уровней нажатий, фиксирует заметки на заблокированном экране, сохраняет длинные статьи и добавляет комментарии к изображениям. Также пользователи могут создавать GIF-файлы из собственной коллекции изображений и обмениваться анимированными сообщениями от руки.



Двойная 12-мегапиксельная камера получила функцию оптической стабилизации изображения в обоих объективах. Благодаря этому фотографии получаются чёткими даже в условиях плохой освещённости. Для снимков издалека есть двойной оптический зум без потери качества.



Galaxy Note8 распознаёт радужную оболочку глаза владельца для безопасности личных данных и поддерживает док-станцию Samsung DeX, которая превращает смартфон в полноценный компьютер.



Производительность повышает Bixby. Голосовой ассистент понимает одну или несколько команд одновременно: смартфон может активировать режим «Не беспокоить», установить будильник на нужное время и включить фильтр синего оттенка на экране после пожелания спокойной ночи.