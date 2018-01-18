Лимитированная версия Samsung Galaxy Note8 в честь Зимних Олимпийских игр 2018

18 января 2018, 10:15

Samsung Electronics представила PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition – ограниченную линейку эксклюзивных устройств Galaxy Note8.

Флагманский смартфон не только мотивирует на достижение лучших результатов на Олимпийских играх, но также позволит поддерживать связь и делиться радостными моментами с близкими людьми в любой точке мира.



В сотрудничестве с Международным Олимпийским комитетом (МОК) и Организационным Комитетом Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 в Пхёнчхане, Samsung подарит более 4000 устройств олимпийским спортсменам и членам Олимпийской семьи Пхёнчхан 2018, включая сотрудников комитетов. Таким образом участники праздника спорта смогут ближе познакомиться с мобильными технологиями Samsung и использовать их для общения с близкими и друзьями. PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition получит лучшие функции Galaxy Note8 – инновационный 6,3-дюймовый безграничный дисплей, улучшенное электронное перо S Pen для большей продуктивности и лучшую в классе двойную камеру. Эксклюзивными особенностями смартфона станут блестящее белое стекло на задней части корпуса для подчёркивания зимней тематики и золотые олимпийские кольца. На реализацию такой идеи дизайнеров вдохновил Олимпийский факел – символ Олимпийского движения, единства пяти континентов и глобального мира.



«На протяжении 20 лет в роли Олимпийского партнёра Samsung демонстрировала постоянную поддержку Олимпийского движения. Компания распространяла Олимпийский дух с помощью новейших технологических инноваций и огромного опыта в создании новых устройств, – говорит Янгхи Ли (Younghee Lee), директор по маркетингу и исполнительный вице-президент Samsung Electronics. – Мы гордимся тем, что каждый олимпийский спортсмен получит PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition. Смартфон поможет им всегда быть на связи, а также делиться наиболее значимыми моментами своей жизни».



Смартфон PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition также получит предустановленные обои на олимпийскую тематику и полезные приложения. Нововведения помогут испытать пользу передовых мобильных технологий Samsung и делиться впечатлениями от праздника спорта.



«В течение последних 20 лет приверженность Samsung к Олимпийскому движению значительно повлияла на развитие инновационных технологий компании, – говорит Томас Бах (Thomas Bach), президент МОК. – Создание девайса Olympic Games Limited Edition стало ещё одним шагом на пути распространения Олимпийского духа Samsung и МОК по всему миру. Именно такие партнёры, как Samsung, помогают делиться непередаваемыми эмоциями от Олимпийских игр».







