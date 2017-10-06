Samsung запустила мистическую рекламную кампанию Galaxy Note8

6 октября 2017, 11:45

«Samsung Electronics Украина» сообщает о старте новой рекламной кампании Galaxy Note8.

Видеоролик погружает зрителей в удивительный мир природы Карпат, в лесах которых скрываются мистические существа. Смартфон отлично вписался в концепцию видео и при этом показал главные преимущества: сканер радужной оболочки глаза, водонепроницаемость, электронное перо S Pen и двойную камеру. Слоган кампании — «Делай невероятное». Ролик доступен для просмотра по ссылке https://youtu.be/KQ_hdCxBrAI

«Galaxy Note8 — самый высокотехнологичный продукт в семье «Galaxy» и воплощение лидерства бренда Samsung в инновациях, — говорит Антон Степанюк, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций мобильных устройств компании «Samsung Electronics Украина». — Galaxy Note8 разрушает стереотип об использовании линейки исключительно «акулами бизнеса». Новый флагман подходит для каждого, вне зависимости от возраста, профессии и образа жизни. В ДНК Galaxy Note8 заложено стремление людей создавать и делать невероятное. У каждого может быть идея, но она требует навыков и действий, чтобы воплотить её в реальность».Авторы ролика вдохновлялись украинской мифологией и внедрили образы потусторонней силы в рекламную кампанию. В видеоролике возможно всё: в лесу стоят огромные трёхметровые мавки, а таинственную атмосферу дополняют литературные герои русалка и козак-характерник. Раньше персонажи казались вымышленными, но теперь в них нельзя не поверить.Так же и с неограниченными возможностями Galaxy Note8. Смартфон позволяет снять блокировку одним взглядом, инновационное перо S Pen делает заметки даже под водой, а двойная камера с оптической стабилизацией изображения создаёт два снимка одновременно. До этого пользователи считали такую функциональность выдумкой. Теперь с Galaxy Note8 доступ к миру невероятного открыт для каждого.