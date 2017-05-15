Новые подробности и ориентировочная дата анонса Samsung Galaxy Note 8

15 мая 2017, 11:15

Южнокорейский ресурс MK News, ссылаясь на свои источники, сообщил о том, что анонс смартфона Galaxy Note8 состоится во второй половине этого года.

Среди особенностей новинки окажется двойная основная камер от Samsung Electro-Mechanics.Диагональ дисплея аппарата – 6,4 дюйма, а его разрешение 2К либо 4К.В качестве аппаратной платформы отмечены Snapdragon 835 либо Exynos 9-серии. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ.Внешность Note8 будет напоминать собой Galaxy S8.