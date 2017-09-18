Стартовали продажи фаблета Samsung Galaxy Note8

18 сентября 2017, 10:45

Южнокорейская Samsung начала продажи своего нового флагманского фаблета Galaxy Note 8 на международном рынке.

На данный момент речь идет о 42 странах, включая США, Канаду, Корею и пр.Напомним, что Note8 доступен в пяти вариантах цветовых решений корпуса – черном, золотистом, а также сиренево-сером, синем и розвом.Стоимость новинки на территории США без контракта с оператором - $930 в версии с камерой Gear 360 или картой на 128 ГБ и беспроводной зарядкой.В Европе терминал оценен в 999 евро с док-станцией Samsung DeX в комплекте поставки.Как скоро аппарат появится в Украине, пока в точности не обозначено.