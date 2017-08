Официально представлен Samsung Galaxy Note8

28 августа 2017, 10:45

Samsung Electronics представляет Galaxy Note8, устройство нового поколения для тех, кто стремится к большему и не останавливается на достигнутом.

С Galaxy Note8 пользователи получают электронное перо S Pen, открывающее новые возможности для общения, "базграничный" экран, которым удобно пользоваться даже одной рукой, и самую лучшую камеру в истории смартфонов Samsung, позволяющую делать великолепные снимки. Galaxy Note8 создавали с учетом потребностей современных пользователей и того, как они используют технологии.

"Мы благодарны пользователям за преданность смартфонам серии Galaxy Note – именно это вдохновило нас на усовершенствования, – сказал Ди Джей Кох, глава мобильного подразделения Samsung Electronics. – От "безграничного" экрана до улучшенного электронного пера S Pen и выдающейся основной двойной камеры, Galaxy Note8 позволяет людям осуществлять то, что раньше казалось невозможным".



Samsung представила серию Galaxy Note в 2011 году. С тех пор образовалось целое сообщество пользовастелей, объединенных любовью к большому экрану Note и электронному перу S Pen. По данным рыночных исследований Samsung, 85% пользователей Note заявили, что гордятся своим смартфоном и рекомендуют его друзьям, а 75% отмечают, что это лучшее устройство из всех, что у них были.



Galaxy Note8 получил самый большой экран в серии смартфонов Note, однако благодаря узкому корпусу устройство удобно держать одной рукой. 6,3-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением Quad HD+ позволяет погружаться в просматриваемый контент и реже пользоваться прокруткой. Galaxy Note8 предоставляет больше пространства для просмотра видео, чтения или рисования – это идеальный многозадачный смартфон.



Пользователи смартфонов серии Note уже давно могли делать несколько дел одновременно благодаря функции двух активных окон. В Galaxy Note8 появилась новая функция App Pair ("парные приложения"), которая позволяет создать один ярлык для двух приложений и разместить его на панели Edge, чтобы запускать две программы одновременно в режиме двух окон. Смотрите видео, переписываясь с друзьями, или подключитесь к конференц-звонку, держа документ с нужной информацией перед собой на экране.



С момента премьеры Note электронное перо S Pen являлось одной из характерных особенностей этой серии. С Galaxy Note8 улучшенный S Pen открывает новые способы писать, рисовать, взаимодействовать со смартфоном и общаться с друзьями. Новейшее электронное перо получило более тонкий наконечник, улучшенную чувствительность к силе нажатия, а также функции, которые позволяют пользователям уникально выразить свои мысли и эмоции.

Когда общения с помощью обычного текста не хватает, функция "Анимированные сообщения" позволит продемонстрировать эмоции наглядно и рассказать выразительные истории. С Galaxy Note8 можно делиться анимированными текстами или рисунками с друзьями, использующими разные платформы, которые поддерживают анимированные GIF-изображения. Это новый способ работы с S Pen, позволяющий обмениваться более эмоциональными сообщениями.

Функция "Всегда активный экран" (Always On Display) позволяет быть в курсе поступивших уведомлений без разблокировки смартфона. В Galaxy Note8 эта функция стала еще совершеннее. "Экранный блокнот" позволяет хранить на телефоне до 100 страниц заметок, которые можно сделать сразу после извлечения S Pen, "закреплять" заметки на выключенном экране и впоследствии легко их редактировать.



Для зарубежных поездок или чтения текста на незнакомом языке пригодится улучшенная функция перевода с помощью S Pen. Она позволяет быстро переводить не только отдельные слова, но и целые предложения на 71 языке, а также моментально конвертировать иностранные валюты и единицы измерения. Для этого достаточно навести электронное перо на нужное слово на экране смартфона.



Для большинства пользователей камера является одной из главных характеристик смартфона. Samsung всегда являлся законодателем новых стандартов в этой сфере, и в Galaxy Note8 представлено самое передовое решение Samsung в области мобильной фотографии.



Galaxy Note8 получил две 12-мегапиксельные основные камеры с оптической стабилизацией изображения (OIS). Неважно, исследует ли пользователь новый город или бежит марафон, – оптическая стабилизация изображения позволит делать четкие снимки.



Для съемки с интересными эффектами имеется функция "Живой Фокус", предназначенная для регулировки степени размытости фона, и позволяющая настраивать эффект "боке" и в режиме превью, и уже после того, как снимок будет сделан.



В режиме "Двойная съемка" оба объектива основной камеры делают по снимку одновременно и позволяют сохранить две картинки: одну – с приближением, а вторую – широкоугольный снимок, демонстрирующий весь фон.



Galaxy Note8 – новейшее устройство серии Galaxy с массой уникальных функций и возможностей, которые обеспечивают уникальные впечатления от использования мобильных устройств:



Защита от воды и пыли: Четыре года назад Samsung представила первое устройство Galaxy, защищенное от воды. Сегодня же можно взять Galaxy Note8 практически куда угодно – ведь и сам смартфон, и S Pen защищены по стандарту IP684. Электронным пером можно пользоваться даже под водой!

Быстрая беспроводная зарядка: Два года назад компания представила первое устройство Galaxy с беспроводной зарядкой. Galaxy Note8 поддерживает самые передовые технологии беспроводной зарядки, так что теперь не придется возиться с проводами и портами, чтобы легко и быстро подзарядить5 смартфон.

Безопасность: Galaxy Note8 предлагает ряд возможностей для биометрической аутентификации, включая сканеры отпечатков пальцев и радужки глаза. Samsung Knox6 обеспечивает сверхнадежную защиту аппаратного и программного обеспечения, а благодаря функции "Защищенная папка" персональные и профессиональные данные хранятся отдельно.

Впечатляющая производительность: C 6 ГБ оперативной памяти, 10-нм процессором и расширяемой памятью объемом до 256 ГБ смартфон отлично справится с интернет-серфингом, онлайн-трансляциями, играми и сможет выполнять несколько задач одновременно.

Инновационные мобильные впечатления: портативная док-станция Samsung DeX позволяет использовать смартфон как персональный компьютер. Создавайте перезентации, редактируйте документы и ближе рассматривайте фотографии на большом экране.

Обширная экосистема: Владельцы Galaxy Note8 смогут раскрыть весь спектр возможностей смартфона благодаря таким продуктам и сервисам Samsung, как очки виртуальной реальности с джойстиком Gear VR, носимое устройство Gear S3, фитнес-браслет Gear Fit2, панорамная камера Gear 360, платежный сервис Samsung Pay и приложение для спорта и здорового образа жизни Samsung Health.



Приоритетом Samsung остается обеспечение безопасности аккумуляторов, используемых в смартфонах. Аккумуляторы Galaxy Note8 прошли 8 ступеней проверки безопасности – самое тщательное тестирование в отрасли.



Galaxy Note8 поступит в продажу в середине сентября и будет доступен в трёх цветах Черный бриллиант, Желтый топаз и Синий сапфир.