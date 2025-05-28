28 мая 2025, 11:15

Британия выделит Украине военную помощь на $3 млрд за счет РФ

Минобороны и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали с военным ведомством Британии проектную договоренность по использованию сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).



Об этом сообщает Минобороны Украины.



Согласно договоренности, в течение 2025-2026 гг. Украина получит $3 млрд. Средства будут направлены на:



▪️ закупку оборонной продукции иностранного производства;

▪️ ремонт и обслуживание военной техники;

▪️ реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний;

▪️ закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.



Инициатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) является совместной программой стран G7, направленной на поддержку Украины. Ее суть заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых странами G7 Украине. Общая сумма программы – $50 млрд, из которых часть будет использована на обеспечение оборонных нужд.

